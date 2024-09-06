VEICOLO RUBATO PRESSO UN DEPOSITO MEZZI A SFERRO RECUPERATO A PATERNÒ GRAZIE AL RADIOLLOCALIZZATORE

Tentativo di furto sventato a Sferro: Mezzo radiolocalizzato recuperato, nella zona industriale di Sferro, è stato sventato un tentativo di furto presso un noto deposito di mezzi, come riportato dalla...

Tentativo di furto sventato a Sferro: Mezzo radiolocalizzato recuperato, nella zona industriale di Sferro, è stato sventato un tentativo di furto presso un noto deposito di mezzi, come riportato dalla pagina ufficiale dell'Istituto di Vigilanza Privata 2858 Security.

L'episodio si è svolto intorno alle 23:00 di martedi scorso e ha visto un rapido intervento degli operatori della centrale operativa, impegnati a gestire la situazione con la massima efficienza.

A seguito di segnalazioni di allarme perimetrale attivatosi nel deposito, la centrale operativa ha immediatamente inviato le pattuglie di zona e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Grazie all'avanzato sistema di videosorveglianza installato sul posto, gli operatori hanno rilevato la presenza di quattro individui incappucciati che tentavano di rubare un mezzo pesante all'interno del piazzale.

Il radiolocalizzatore installato sul veicolo ha inviato informazioni precise ai terminali della centrale operativa, permettendo agli operatori di comunicare tempestivamente la posizione del mezzo alle pattuglie in zona. Questa rapida condivisione di dati ha costretto i malviventi ad abbandonare il mezzo nelle campagne di Paternò.

Le guardie giurate, in collaborazione con le forze dell'ordine, sono riuscite a localizzare il mezzo e a recuperarlo poco dopo, evitando ulteriori danni o la perdita del veicolo.

L'Istituto di Vigilanza Privata 2858 Security ha sottolineato sul proprio canale ufficiale l'importanza della sinergia tra tecnologie di sicurezza avanzate e la pronta collaborazione con le autorità per garantire la protezione dei beni custoditi.