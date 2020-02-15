VENDE LA SUA MOTO MA ERA SOTTO SEQUESTRO: DENUNCIATO
I Carabinieri della stazione di Scordia hanno denunciato un 46enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a se...
I Carabinieri della stazione di Scordia hanno denunciato un 46enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
Nell’agosto del 2016 era stato fermato a un posto di controllo mentre senza casco e senza copertura assicurativa percorreva in moto una strada del centro cittadino. Nella circostanza i militari sottoposero a sequestro amministrativo il mezzo, uno scooter Honda SH 150, affidandolo in custodia al contravventore.
Questi, nell’aprile 2017, in barba ai doveri cui sono obbligati i custodi di cose sottoposte a sequestro riuscì a vendere il motociclo ad una ignara persona della provincia di Siracusa.
Compravendita venuta alla luce quando i carabinieri si sono presentati nell’abitazione del reo per eseguire l’ordinanza di confisca del mezzo.