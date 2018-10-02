VENDEVANO MERCE CONTRAFFATTA AL CONCERTO DI LAURA PAUSINI AD ACIREALE, SEI DENUNCE

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in occasione del concerto di Laura Pausini, presso il Palasport di Acireale, hanno svolto un servizio di contrasto della contraffazione dei marchi regi...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in occasione del concerto di Laura Pausini, presso il Palasport di Acireale, hanno svolto un servizio di contrasto della contraffazione dei marchi registrati.

Le Fiamme Gialle di Acireale, hanno sottoposto a controllo 6 soggetti, di cui 5 napoletani ed un palermitano che nei pressi del Palazzetto vendevano agli avventori sciarpe colorate riproducenti il volto della cantante.

I Finanzieri di Acireale, hanno accertato che le sciarpe non erano provenienti dalla casa produttrice ufficiale e che il logo era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore. I soggetti sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione ed i prodotti illeciti commercializzati sono stati posti sotto sequestro

L’attività eseguita, si inserisce in un piano di servizi a tutela del diritto d’autore e di contrasto alla contraffazione, predisposti dalla Tenenza di Acireale in occasione di eventi importanti e che nel periodo estivo ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria 14 persone per reati connessi alla commercializzazione di materiale illegale