VENEZIA, IN CHIESA ARRIVA IL POS: OFFERTE CON IL BANCOMAT E CARTA DI CREDITO

Chiesa con il pos per offerte? Ebbene si, l’ innovazione arriva ovunque, anche nei luoghi religiosi.

Una iniziativa che ha destato non poco scalpore, al punto che Monsignor Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia, è intervenuto personalmente a spiegare, a fedeli e non, il senso di questa iniziativa, tra le primissime del genere in Italia.

“No, non mi aspettavo una reazione così critica da parte dei cittadini.

Ma, forse, potevo immaginarlo: il primo a fare un’offerta con carta di credito è stato un turista straniero”, ha spiegato il Prelato, non nuovo ai confronti mediatici. Così quando si è diffusa la notizia dell’ installazione, è intervenuto per fare chiarezza.

Gli apparecchi pos sono attivi in tre chiese del centro, come racconta Il Gazzettino, questa iniziativa all’estero è più diffusa.

Del resto, che la cosa facesse clamore era inevitabile, perché il momento del lancio del nuovo servizio è stato scelto proprio in concomitanza con il Festival della comunicazione, iniziativa di rilevanza nazionale