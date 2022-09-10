VENEZIA, TURISTA RUBA UN TAXI A NOLEGGIO IN AEROPORTO E SFRECCIA IN CANAL GRANDE

L'uomo che ieri ha rubato un motoscafo-taxi all'aeroporto di Venezia venendo fermato dalla polizia locale, con le pistole spianate, una volta giunto in Canal Grande è stato identificato e denunciato p...

L'uomo che ieri ha rubato un motoscafo-taxi all'aeroporto di Venezia venendo fermato dalla polizia locale, con le pistole spianate, una volta giunto in Canal Grande è stato identificato e denunciato per furto.

Si tratta di un turista belga, che - dai primi accertamenti - soffrirebbe di problemi mentali.

Quando è stato finalmente bloccato dai vigili, ha mostrato un ticket del trasporto pubblico lagunare, sostenendo che "aveva il biglietto" per il mezzo su cui si trovava. Il turista - ha fatto notare la municipale - ha corso tra l'altro un grosso rischio, perchè nel periodo in cui era alto l'allarme terrorismo una simile bravata avrebbe potuto avere un esito ben più cruento per il protagonista.