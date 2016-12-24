Vent'anni di SiciliAntica

La sezione paternese prosegue nel suo percorso di impegno in città e sul territorio, levigandone la storia ed il patrimonio culturale

95047.it Una manifestazione per il Ventennale che ha avuto luogo a Siracusa nella prestigiosa sede del Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi", conclusasi nei locali espositivi della Soprintendenza in Piazza Duomo, dove è stata inaugurata la Mostra fotografica "SiciliAmara" con immagini e testimonianze di un'isola ferita.

La sezione paternese di SiciliAntica prosegue nel suo percorso di impegno in città e sul territorio, levigandone la storia ed il patrimonio culturale. Nell'ultimo incontro, il presidente Mimmo Chisari, dopo il discorso augurale dei due rappresentanti regionali, Pippo Virgillito e Giuseppe Barbagiovanni, ha consegnato come dono ai presenti alcune copie del suo ultimo saggio storico: “Il culto dell’acqua nella SiciliAntica” elogiando soprattutto i giovani soci che con il loro fondamentale contributo hanno reso possibile la realizzazione di ogni progetto messo in atto dall’Associazione di volontariato.

Mille di questi giorni, SiciliAntica.