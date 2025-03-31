VENTENNE ACCOLTELLATA AL COLLO E UCCISA IN STRADA A MESSINA, CACCIA AL KILLER

Una giovane di 22 anni, Sara Campanella, è morta dopo essere stata accoltellata a Messina.L'aggressione è avvenuta in viale Gazzi, di fronte all'ingresso dello stadio 'G. Celeste'.Secondo le prime ric...

Una giovane di 22 anni, Sara Campanella, è morta dopo essere stata accoltellata a Messina.

L'aggressione è avvenuta in viale Gazzi, di fronte all'ingresso dello stadio 'G. Celeste'.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata colpita con una coltellata al collo da un giovane che è poi fuggito. Subito soccorsa, la ventenne è stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita. La ragazza, di Palermo, è iscritta alla facoltà di Scienze infermieristiche a Messina.

La coltellata inferta dall'assassino le ha reciso la giugulare. Alcuni testimoni hanno parlato di una lite, avvenuta intorno alle 17 di oggi pomeriggio, tra la vittima e un’altra persona.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire esattamente quanto accaduto e per rintracciare il responsabile dell’accoltellamento.

Da quanto risulta, gli investigatori sarebbero già sulle tracce del presunto assassino. La procura di Messina ha posto sotto sequestro la salma.