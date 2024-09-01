VENTI ANNI FA SCOMPARIVA DENISE PIPITONE. LA MADRE: "È DIVENTATA FIGLIA DI TUTTA ITALIA"

Nel giorno della triste ricorrenza si rinnova più forte il nostro dolore misto alla rabbia per l'insuccesso nel ritrovamento di Denise e per la mancata giustizia!".È quanto scrive sul proprio profilo...

È quanto scrive sul proprio profilo social Piera Maggio insieme a Pietro Pulizzi, i genitori di Denise Pipitone, nell'anniversario della scomparsa della bimba, avvenuta il 1° settembre 2004, mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo.

"Dopo vent'anni dal sequestro di nostra figlia - prosegue -, non abbiamo nulla da aggiungere più di quanto non abbiamo già detto in tutti questi anni".

Per i genitori di Denise "questo caso è una delle vergogne italiane: il fallimento assoluto dei poveri d'animo e di senso umano. Non smetteremo mai di chiedere giustizia e verità. Come non dimenticheremo le cattiverie subite: non tutti hanno una coscienza".

Piera Maggio e Pietro Pulizzi, il padre naturale della bimba, scrivono ancora: "La nostra Denise è diventata figlia di tutta Italia, siamo convinti che prima o poi i colpevoli pagheranno per il male procurato, sia una pena terrena che divina. I minori scomparsi vanno cercati, non dimenticati".