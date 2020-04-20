VENTI FINO A BURRASCA E SABBIA SU SICILIA E CALABRIA

Diramato il bollettino della Protezione CivileUn sistema perturbato di origine atlantica tende a raggiungere l’Italia, apportando un graduale peggioramento su tutte le regioni, con piogge più signifi...

Un sistema perturbato di origine atlantica tende a raggiungere l’Italia, apportando un graduale peggioramento su tutte le regioni, con piogge più significative a ridosso dei rilievi di Piemonte ed Emilia-Romagna e un rinforzo dei venti orientali specie sulle estreme regioni del Sud.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede per la giornata di lunedì 20 aprile, precipitazioni abbondanti su Piemonte ed Emilia-Romagna.

Dal primo mattino di oggi inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione nel corso del pomeriggio alla Calabria centro-meridionale, con possibili mareggiate lungo coste esposte.

I venti nella giornata di ogg lunedì 20 aprile, si disporranno a scirocco, e complice l’orografia risulteranno molto forti sul settore tirrenico, specie del messinese, dove assumeranno carattere di forte burrasca con locali punte di 100 km/h in particolare nelle vallate dei Nebrodi.

Noteremo il cielo sempre più lattiginoso e, con l’arrivo di nuvolosità a partire da ovest, giungeranno ulteriori quantitativi di pulviscolo che, nella giornata di lunedì, raggiungeranno i massimi, seppur uniti ad una nuvolosità persistente.

Le possibili piogge previste lunedì sul settore tirrenico favoriranno il deposito sulle superfici della sabbia sahariana, anche se il pulviscolo in sospensione dovrebbe tenerci compagnia fino alla giornata di mercoledì 22, prima di una generale ripulita dell’aria ad opera di correnti più fresche settentrionali.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 20 aprile, allerta gialla sul Piemonte occidentale, sull’area meridionale dell’Emilia-Romagna, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e su gran parte della Puglia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.