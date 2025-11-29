95047

Ventidue metri di magia: acceso l’albero di Natale in piazza Università a Catania

Ventidue metri di altezza per il grande albero installato in piazza Università, nel cuore del centro storico di Catania, simbolo della più importante festività religiosa e fulcro di un pomeriggio di a...

A cura di Redazione Redazione
29 novembre 2025 18:42
Ventidue metri di magia: acceso l’albero di Natale in piazza Università a Catania -
News
Condividi

Ventidue metri di altezza per il grande albero installato in piazza Università, nel cuore del centro storico di Catania, simbolo della più importante festività religiosa e fulcro di un pomeriggio di autentica partecipazione cittadina.

L’accensione delle luci, preceduta dal countdown e ospitata nella piazza che accoglie il Villaggio di Natale e le tradizionali casette in legno del mercatino degli artigiani e degli hobbisti, ha avuto luogo in contemporanea con l’attivazione delle altre installazioni luminose diffuse in città.

Per volontà del sindaco Enrico Trantino a premere il pulsante è stato uno dei tanti bambini presenti, gesto semplice e profondo che ha richiamato il senso più autentico del Natale, accompagnato dal calore del numeroso pubblico e dalla presenza delle autorità civili, militari e religiose, con la conduzione di Ruggero Sardo.

 Il momento è stato introdotto dal coro dei ragazzi dell’istituto comprensivo Dante Alighieri Mario Rapisardi e animato dal gruppo musicale Size Street 46 Band, coinvolgendo i presenti in un clima di gioia e condivisione che ha rappresentato l’anteprima delle manifestazioni natalizie promosse dall’Amministrazione comunale e destinate ad animare la città fino all’Epifania.

Nel suo intervento il sindaco ha detto “Il Natale faccia tornare tutti bambini, richiamando il valore dell’unità e del prendersi cura della città con senso di appartenenza e responsabilità, rinnovando l’augurio di un sereno Natale a tutti i catanesi”. Parole di profondo significato sono giunte anche dall’arcivescovo metropolita Luigi Renna:”Il simbolo della stella posta in cima all’albero, memoria della stella di Betlemme e guida di buoni sentimenti, pace e serenità nelle famiglie e nel mondo intero, ricordando il valore universale della nascita di Gesù Redentore che ha cambiato la storia dell’umanità”.

La piazza, insieme alle appendici di via Montesano e via Minoriti, si è presentata già animata da cittadini e visitatori intenti ad acquistare prodotti artigianali, creazioni degli operatori dell’ingegno, articoli degli hobbisti e specialità alimentari tipiche, nell’ambito dell’iniziativa “Centriamo il Natale 2025” promossa fino al 28 dicembre dalla Direzione e dall’assessorato alle Attività produttive guidato da Giuseppe Musumeci.

L’accensione ha coinciso anche con l’avvio delle luminarie e delle altre installazioni luminose distribuite su tutto il territorio urbano, realizzate grazie al contributo delle aziende partecipate Amts, Sidra e Asec Trade.

Particolare attenzione ha suscitato l’illuminazione artistica di via Sangiuliano, impreziosita dalle strofe del capolavoro <<La Cura<<del grande musicista e compositore catanese Franco Battiato, a suggellare un Natale che unisce tradizione, bellezza e identità cittadina nel segno della continuità e del rispetto per i valori più autentici della comunità.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047