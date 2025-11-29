Ventidue metri di magia: acceso l’albero di Natale in piazza Università a Catania

Ventidue metri di altezza per il grande albero installato in piazza Università, nel cuore del centro storico di Catania, simbolo della più importante festività religiosa e fulcro di un pomeriggio di a...

Ventidue metri di altezza per il grande albero installato in piazza Università, nel cuore del centro storico di Catania, simbolo della più importante festività religiosa e fulcro di un pomeriggio di autentica partecipazione cittadina.

L’accensione delle luci, preceduta dal countdown e ospitata nella piazza che accoglie il Villaggio di Natale e le tradizionali casette in legno del mercatino degli artigiani e degli hobbisti, ha avuto luogo in contemporanea con l’attivazione delle altre installazioni luminose diffuse in città.

Per volontà del sindaco Enrico Trantino a premere il pulsante è stato uno dei tanti bambini presenti, gesto semplice e profondo che ha richiamato il senso più autentico del Natale, accompagnato dal calore del numeroso pubblico e dalla presenza delle autorità civili, militari e religiose, con la conduzione di Ruggero Sardo.

Il momento è stato introdotto dal coro dei ragazzi dell’istituto comprensivo Dante Alighieri Mario Rapisardi e animato dal gruppo musicale Size Street 46 Band, coinvolgendo i presenti in un clima di gioia e condivisione che ha rappresentato l’anteprima delle manifestazioni natalizie promosse dall’Amministrazione comunale e destinate ad animare la città fino all’Epifania.

Nel suo intervento il sindaco ha detto “Il Natale faccia tornare tutti bambini, richiamando il valore dell’unità e del prendersi cura della città con senso di appartenenza e responsabilità, rinnovando l’augurio di un sereno Natale a tutti i catanesi”. Parole di profondo significato sono giunte anche dall’arcivescovo metropolita Luigi Renna:”Il simbolo della stella posta in cima all’albero, memoria della stella di Betlemme e guida di buoni sentimenti, pace e serenità nelle famiglie e nel mondo intero, ricordando il valore universale della nascita di Gesù Redentore che ha cambiato la storia dell’umanità”.

La piazza, insieme alle appendici di via Montesano e via Minoriti, si è presentata già animata da cittadini e visitatori intenti ad acquistare prodotti artigianali, creazioni degli operatori dell’ingegno, articoli degli hobbisti e specialità alimentari tipiche, nell’ambito dell’iniziativa “Centriamo il Natale 2025” promossa fino al 28 dicembre dalla Direzione e dall’assessorato alle Attività produttive guidato da Giuseppe Musumeci.

L’accensione ha coinciso anche con l’avvio delle luminarie e delle altre installazioni luminose distribuite su tutto il territorio urbano, realizzate grazie al contributo delle aziende partecipate Amts, Sidra e Asec Trade.

Particolare attenzione ha suscitato l’illuminazione artistica di via Sangiuliano, impreziosita dalle strofe del capolavoro <<La Cura<<del grande musicista e compositore catanese Franco Battiato, a suggellare un Natale che unisce tradizione, bellezza e identità cittadina nel segno della continuità e del rispetto per i valori più autentici della comunità.