VENTIMILA FEDELI E SIMPATIZZANTI SICILIANI ALL’ASSEMBLEA DEI TESTIMONI DI GEOVA

Anche quest’estate, per tutti i fine settimana di giugno si sono svolti la serie di congressi del 2024 intitolati “Annunciamo la buona notizia!”

All’evento hanno partecipato gli oltre 20000 fedeli e simpatizzanti provenienti da tutta la Sicilia nei due siti: la Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova di Caltanissetta e Sicilia Fiera di Misterbianco. Oltre 20 milioni le persone che partecipano allo stesso evento in tutto il mondo.

Sabato è stato uno dei momenti più attesi con il battesimo dei nuovi fedeli per immersione totale in acqua, seguendo il modello descritto nei Vangeli del battesimo di Gesù, che fu immerso nel fiume Giordano. Lo scorso anno i nuovi battezzati in Italia sono stati più di 3.800 e nel mondo oltre 269.000.

Piero Maltese, portavoce dei Testimoni di Geova per la Sicilia, spiega: “Il battesimo è una scelta personale. A battezzarsi non sono i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani. Prima di prendere questa decisione, che comporta anche grandi cambiamenti, hanno studiato la Bibbia sicuramente per molti mesi, spesso per anni”.

Martina, 20 anni ha detto: Lo studio della Bibbia ha avuto l'effetto di migliorare il mio carattere. Mi ha aiutato a essere più solare, empatica e mi ha dato le motivazioni necessarie per impegnarmi nel fare qualcosa a beneficio degli altri. Percepisco che la qualità della mia vita è migliorata"

L’emozione è stata palpabile anche per le migliaia di presenti che hanno osservato i “nuovi fedeli” immergersi completamente nella piscina per il battesimo.

“Avvicinarsi alla fede oggi è una scelta controcorrente, spesso coraggiosa, e la gioia dei nuovi fedeli che si sono battezzati ha avuto un notevole effetto sugli oltre 20000 partecipanti”, conclude Piero Maltese.