VERA SCHIOPU TROVATA IMPICCATA A SFERRO, A PROCESSO IL FIDANZATO E IL SUO AMICO

Il gup di Caltagirone ha rinviato a giudizio per omicidio Costel Balan, romeno di 35 anni, e il suo connazionale Gheorghe Ciprian Apetrei, di 34 anni, fidanzato della venticinquenne moldava Vera Schiopu.

I due, che erano stati fermati dai carabinieri, sono accusati di avere simulato il suicidio della donna che era stata trovata impiccata il 19 agosto del 2022 in un casolare di contrada 'Sferro' tra Ramacca e Paternò.

La prima udienza del processo si terrà a novembre davanti la Corte d'assise di Catania. Gli imputati, difesi dagli avvocati Alessandro e Michela Lapertosa, si sono sempre proclamati innocenti. La notizia, riportata dal sito Livesicilia, ha trovato conferme in ambienti legali.