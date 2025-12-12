"Versi in Volo”: lacrime, sorrisi e riflessioni tra le pagine di Norma Viscusi

Si è svolta presso la libreria “Catanialibri” di via Etnea la presentazione del libro VERSI IN VOLO di NORMA VISCUSI, della BastogiLibri, in un incontro che ha assunto i toni e l’atmosfera di un vero...

Si è svolta presso la libreria “Catanialibri” di via Etnea la presentazione del libro VERSI IN VOLO di NORMA VISCUSI, della BastogiLibri, in un incontro che ha assunto i toni e l’atmosfera di un vero e proprio circolo letterario.

Hanno preso parte all’evento, ricco di contenuti, emozioni e testimonianze, numerosi ospiti che hanno toccato i punti salienti delle poesie dell’autrice, in un pomeriggio in cui la cultura ha assunto la veste di strumento di identità e coesione.

Le poesie lette e commentate hanno difatti offerto al pubblico presente interessanti spunti di riflessione e introspezione perché hanno unito pensiero ed emozione contribuendo all’arricchimento personale attraverso esperienze emozionali condivise.

A fare gli onori di casa è stata Carmen Arena, Presidente de l’Accademia d'Arte Etrusca, che ha aperto i lavori introducendo l’autrice docente, musicista, scrittrice e saggista dal talento poetico innato, e Angelo Battiato Presidente di Sicilia Antica sez. Misterbianco, che con pensieri e parole sul libro Versi in Volo ne ha approfondito le sfumature poetiche.

L’incontro letterario, coordinato dall'Avv Puccio La Rosa ha visto gli interventi dei relatori:

Avv. Santina Caffo Vice Comandante Polizia Locale Misterbianco

M° Carmen Failla Direttrice d'Orchestra

-Dott.ssa Gioconda Carlino già assistente agli organi consiliari Segreteria Comune Catania

In Versi in volo l’autrice narra il suo percorso, la sua catarsi e il suo dialogo continuo col suo animo che attraversa le variegate emozioni umane come la sofferenza di chi anela a vivere con consapevolezza e pienezza.

Chi legge la poesia di Norma Viscusi, ha chiarito l’avv. Santina Caffo, poesia che si rivela un mezzo espressivo, forte, potente e autentico, si trova davanti a una sorta di “cupio dissolvi” e ritrova nei suoi versi quello che fiumi di parole non sanno descrivere. Trova lo specchio dei suoi dubbi, delle sue paure, della sua tristezza che rasenta a momenti un sofferto pessimismo, superato infine dalla continua ricerca di risposte, per comprendere il mistero dell'esistenza.

La Direttrice d’Orchestra Carmen Failla ha tracciato i collegamenti tra le poesie di Norma che narra il suo viaggio dell’anima, attraverso un percorso difficile che inizia con una crisi esistenziale che passa dall’analisi del fallimento, al rimpianto del tempo sprecato con l’amara consapevolezza di non aver mai saputo cogliere il “fiore” personale, per un eccesso di idealizzazione per poi giungere alla catarsi e alla riconquista di sé.

Il professore Francesco Tosto, presente all’evento, ha accostato la poesia dell’autrice al “porto sepolto” di Ungaretti.

Unanime il giudizio dei relatori sulla capacità della poesia di Versi in Volo di penetrare l’animo umano suscitando emozioni, evocando ora lacrime ora sorrisi, in un’altalena di dolore e speranza, di caduta e di risalita.

Carmen Arena ha espresso parole di compiacimento per la riuscita dell’evento grazie ai relatori che hanno dimostrato grande capacità critica ed espressiva, invitando tutti il 20 dicembre a Misterbianco, al Teatro Comunale, al Premio Nazionale Aquila D’Argento XXV Edizione.