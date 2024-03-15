VERTICE IN PREFETTURA. IL PICCOLO MOHAMED NON SAREBBE SOLO: RICERCHE ANCHE CON MEZZI TECNOLOGICI

Si è svolta in Prefettura, convocata dal Prefetto, nel pomeriggio di ieri una riunione per un aggiornamento relativo alla scomparsa del minore dalla comunita’ di Santa Maria di Licodia.Alla riunione h...

Si è svolta in Prefettura, convocata dal Prefetto, nel pomeriggio di ieri una riunione per un aggiornamento relativo alla scomparsa del minore dalla comunita’ di Santa Maria di Licodia.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Santa Maria di Licodia, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale, il Dirigente della Sezione Polstrada, il Vice Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Paternò.

Sulla base delle informazioni acquisite dal Comando dell’Arma dei Carabinieri che hanno avviato nell’immediato le ricerche e dalle prime notizie acquisite, il minore, che indossa un pigiama di colore nero, è un minore straniero non accompagnato sbarcato nel 2021 ed inserito in una comunità di Santa Maria di Licodia .

Lo stesso si sarebbe allontanato nella notte tra il 12 e 13 marzo e sarebbe accompagnato da altro minore, non legato da rapporto di parentela.

Il minore non risulta essere in possesso di un cellulare. Le informazioni acquisite non hanno, quindi, allo stato, permesso di individuare l’ambito territoriale ove si trovino attualmente i due minori.

Pertanto, si è convenuto di proseguire le attività di verifiche in atto poste in essere dall’Arma dei Carabinieri e contestualmente di disporre un ulteriore potenziamento delle attività di ricerca mediante le pattuglie delle forze dell’ordine, ivi comprese le pattuglie della Polizia Stradale, in servizio di controllo del territorio anche nelle zone limitrofe al Comune di Santa Maria di Licodia e nell’ambito della provincia.

E’ stato previsto per la mattinata di oggi 15 marzo un ulteriore aggiornamento, anche per l’eventuale dispiegamento di ulteriori risorse e supporti tecnologici.