VERTICE NATO, BIDEN ANNUNCIA L'INVIO DI UNA BATTERIA DI DIFESA AEREA A CORTO RAGGIO IN ITALIA

In Italia arriveranno circa 70 militari americani e un sistema di difesa antiaereo. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, da Madrid, dove è in corso il summit dei Paesi del...

In Italia arriveranno circa 70 militari americani e un sistema di difesa antiaereo. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, da Madrid, dove è in corso il summit dei Paesi della Nato.

La notizia era stata anticipata già da Bloomberg, secondo cui l'Alleanza Atlantica avrebbe in mente di potenziare la sua presenza in Europa mettendo circa 300mila soldati sulla massima allerta per contrastare una eventuale aggressione da parte della Russia.

Il presidente Biden ha dichiarato dalla Spagna che gli Stati Uniti stabiliranno un quartier generale permanente in Polonia per il Quinto Corpo d'Armata, manterranno una brigata di rotazione aggiuntiva di migliaia di truppe in Romania e rafforzeranno altri dispiegamenti negli stati baltici. Inoltre, il Pentagono invierà anche altri due squadroni F-35 nel Regno Unito e rafforzerà i sistemi di difesa aerea in Germania e Italia.

In un comunicato pubblicato sul sito del Pentagono, viene specificato che nel nostro Paese gli Usa inoltreranno una batteria di difesa aerea a corto raggio, per un totale di circa 65 persone. Questa batteria è un'unità subordinata del battaglione di difesa aerea a corto raggio che il Dipartimento della Difesa staziona in Germania.

ALTRI PAESI EUROPEI

In Polonia , indirizzeremo permanentemente il posto di comando avanzato del quartier generale del V Corpo, un quartier generale della guarnigione dell'esercito e un battaglione di supporto sul campo. Queste forze – le prime forze americane permanenti sul fianco orientale della NATO – miglioreranno le nostre capacità di comando e controllo, l'interoperabilità con la NATO e la gestione dell'equipaggiamento preposizionato. Questa azione si basa sul ruolo centrale svolto dalla Polonia nel sostenere l'atteggiamento di deterrenza e difesa credibile della NATO. Gli Stati Uniti continueranno anche a mantenere e cercheranno di migliorare la sua sostanziale presenza di forza di rotazione in Polonia, tra cui una squadra di combattimento della brigata corazzata, un elemento della Brigata dell'aviazione da combattimento e un elemento del quartier generale della divisione, che consente al Dipartimento della Difesa di schierare forze di combattimento su e giù per il Fianco Orientale.

In Romania , gli Stati Uniti posizioneranno una Brigade Combat Team a rotazione, mantenendo così una brigata aggiuntiva sul fianco orientale rispetto alla nostra posizione di gennaio 2022. Questa brigata aggiuntiva con sede in Romania manterrà la capacità di schierare elementi subordinati sul fianco orientale. Questa brigata integrerà le altre Brigade Combat Teams di stanza e operanti in Europa.

Nella regione baltica , gli Stati Uniti rafforzeranno i loro schieramenti a rotazione - che includono forze armate, aviazione, difesa aerea e operazioni speciali - per rafforzare la sicurezza del Baltico, migliorare l'interoperabilità e dimostrare la flessibilità e la prontezza al combattimento delle forze statunitensi. Manterremo una presenza persistente nella regione e intensificheremo l'addestramento con i nostri alleati baltici per mantenere capacità di combattimento credibili nella regione.

In Spagna , gli Stati Uniti stanno collaborando con il governo per aumentare da quattro a sei il numero di cacciatorpediniere di stanza a Rota.

Nel Regno Unito , stiamo aumentando la nostra presenza di caccia di quinta generazione e la capacità di supportare gli alleati in tutta Europa posizionando in avanti due squadroni di F-35 presso la RAF Lakenheath.

In Germania , gli Stati Uniti inoltreranno un quartier generale della brigata di artiglieria della difesa aerea, un battaglione di difesa aerea a corto raggio, un quartier generale del battaglione di supporto al combattimento e un quartier generale della brigata di ingegneri, per un totale di circa 625 militari. Queste forze miglioreranno le capacità di difesa aerea del Dipartimento della Difesa e il supporto abilitato in Europa, il che fornirà un rinforzo chiave alle capacità della NATO e consentirà al Dipartimento della Difesa di rispondere in modo più efficace alle minacce contro il fianco orientale della NATO. Queste forze si basano sul recente stazionamento in avanti della Multi Domain Task Force e del Theatre Fires Command in Germania, annunciato dal segretario Austin nell'aprile 2021.

COMUNICATO DEL PENTAGONO