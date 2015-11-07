Vi prendiamo per la gola: parte la rubrica "Voce al gusto"

La pastry chef Teresa per 95047.it: ogni quindici giorni ricette, domande e approfondimenti dell'arte culinaria

95047.it Da lunedì, 9 novembre, scatta – dalle colonne di 95047.it - l'appuntamento quindicinale di “VOCE AL GUSTO”.

Nata per condividere una nobile passione, quella della buona cucina, la rubrica vuole essere un “ritrovo” per tutte le persone, uomini e donne, che desiderano avvicinarsi all’arte culinaria. A dirigere l’appuntamento sarà la nostra TERESA, che condividerà con noi ricette e metodi.

TERESA è una pastry chef professionista, delegata provinciale della Federazione Artisti Pasticceri Siciliani, docente ASPEL ed in più occasioni docente tra le più rinomate scuole di pasticceria dell’isola. Ed i suoi consigli sono frutto di esperienza diretta, nel suo laboratorio e grazie alla preparazione acquisita durante il suo percorso formativo.

TERESA sarà una di noi, la nostra amica in cucina a cui chiedere consigli e con cui condividere i vostri successi. Le ricette spazieranno dai dolci più semplici agli antipasti, passando per le tipiche specialità siciliane sino alla vera e propria haute cuisine. Ognuno di noi avrà la possibilità di partecipare attivamente attraverso il forum, chiedendo informazioni o presentando le proprie creazioni, che potranno essere pubblicate.

E, allora, tutti in cucina…!!!!