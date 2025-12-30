Via Etnea, furto sventato in un negozio di abbigliamento: 42enne denunciato dai Carabinieri

E’ stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale il 42enne catanese, il quale, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è ritenuto resp...

E’ stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale il 42enne catanese, il quale, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è ritenuto responsabile di tentata rapina, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo, già noto per le sue pregresse vicende giudiziarie, nel pomeriggio aveva deciso di fare “acquisti a costo zero” presso il punto vendita di via Etnea di una nota catena di negozi di abbigliamento, intento però non riuscitogli per il fattivo intervento dei Carabinieri.

Il 42enne infatti, già dal suo ingresso all’interno dell’esercizio commerciale, era stato notato dall’addetto alla sicurezza il quale, seguendone discretamente le mosse, ha notato che l’uomo, con la scusa di provare un giubbotto, avrebbe indossato un primo capo d’abbigliamento, seguito quindi da un secondo ed infine, sovrapponendoli a questi, avrebbe ulteriormente infilato anche il proprio per nasconderli alla vista.

Il “manolesta” sarebbe stato così bloccato dall’incaricato proprio all’uscita del negozio su via S.Euplio ma, per nulla d’accordo a procedere al pagamento delle merce indossata, sarebbe andato in escandescenza, ingaggiando una colluttazione ed addirittura estraendo un coltello.

L’addetto alla sicurezza ha quindi subito chiamato il 112 e una pattuglia è sopraggiunta nel giro di pochi minuti, disarmando l’uomo e mettendolo in sicurezza.

Il valore della merce che l’uomo avrebbe tentato di rubare ammonta 1.140,00 euro che, però, non potrà più essere posta in vendita perché deterioratasi nel corso della colluttazione.