VIA LE CANZONI DA INSTAGRAM E FACEBOOK, SALTA L'ACCORDO TRA META E SIAE

Avete presente la funzione di Instagram che permette di caricare un brano e poi vedere scorrere il testo? Da adesso non sarà più possibile farlo.Arriva la stagnata anche per la musica.Infatti, Meta no...

16 marzo 2023 16:04
16 marzo 2023
Avete presente la funzione di Instagram che permette di caricare un brano e poi vedere scorrere il testo? Da adesso non sarà più possibile farlo.

Arriva la stagnata anche per la musica.

Infatti, Meta non rinnova l'accordo con Siae e quindi via ai brani dalle piattaforme. «Continueremo a impegnarci per accordo che soddisfi le parti». «Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae», lo comunica un portavoce di Meta.

La comunicazione di Meta
«La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae nella nostra libreria musicale.

Crediamo che sia un valore per l'intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano.

Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo, continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti», conclude il portavoce di Meta.

