VIA LE CANZONI DA INSTAGRAM E FACEBOOK, SALTA L'ACCORDO TRA META E SIAE
Avete presente la funzione di Instagram che permette di caricare un brano e poi vedere scorrere il testo? Da adesso non sarà più possibile farlo.Arriva la stagnata anche per la musica.Infatti, Meta no...
Avete presente la funzione di Instagram che permette di caricare un brano e poi vedere scorrere il testo? Da adesso non sarà più possibile farlo.
Arriva la stagnata anche per la musica.
Infatti, Meta non rinnova l'accordo con Siae e quindi via ai brani dalle piattaforme. «Continueremo a impegnarci per accordo che soddisfi le parti». «Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae», lo comunica un portavoce di Meta.
La comunicazione di Meta
«La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae nella nostra libreria musicale.
Crediamo che sia un valore per l'intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano.
Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo, continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti», conclude il portavoce di Meta.