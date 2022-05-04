VIABILITÀ, BIVIO JANNARELLO- RAMACCA. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Con decorrenza immediata, a tempo indeterminato e in entrambi i sensi di marcia, viene ridotto il limite di velocità a 30 km/h e solo in un tratto che va dal km 8+67 al km 8+867 è istituito il limite...

Con decorrenza immediata, a tempo indeterminato e in entrambi i sensi di marcia, viene ridotto il limite di velocità a 30 km/h e solo in un tratto che va dal km 8+67 al km 8+867 è istituito il limite di velocità a 50 km/h. Il provvedimento emesso dall’Ufficio tecnico della Città metropolitana si è reso necessario per garantire la percorribilità della strada in sicurezza considerato che detto tratto è sprovvisto di barriere, con il manto stradale in alcuni tratti deformato e transitato spesso dai veicoli ad alta velocità.

La Sp 74/II è divisa su due tratti: il primo che si diparte dalla statale 417 alla Sp 74/I interessa i comuni di Palagonia, Ramacca, Belpasso e Paternò; il secondo tratto, quello interessato dall’ordinanza, parte dal bivio Jannarello sulla statale 192 sino alla statale 417 e ricade nei comuni di Ramacca, Belpasso, e Palagonia.

La nuova segnaletica sarà collocata dalla Pubbliservizi SpA.

Il rispetto degli obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi sarà verificato dagli organi di Polizia stradale. AI trasgressori saranno applicate le sanzioni del Codice della strada.