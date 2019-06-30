VIABILITÀ' PATERNO'-BELPASSO: DIVIETO DI TRANSITO SULLA S.P. 77 ECCETTO RESIDENTI E PROPRIETARI

In territorio di Paternò e Belpasso resterà chiuso al transito a tempo indeterminato, su disposizione della Città metropolitana, un lungo tratto della strada provinciale 77, che collega le contrade Ag...

In territorio di Paternò e Belpasso resterà chiuso al transito a tempo indeterminato, su disposizione della Città metropolitana, un lungo tratto della strada provinciale 77, che collega le contrade Agnelleria e Barca dei Monaci.

In particolare non sarà più possibile l’accesso ai dieci chilometri compresi tra gli incroci con la S.p. 15 e la S.S. 192 a causa del manto stradale deteriorato, che non consente la percorribilità in sicurezza.

Il transito veicolare e pedonale è garantito ai residenti e ai proprietari di fondi agricoli.

I conducenti dovranno tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo, che sarà collocata da Pubbliservizi.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada vigente.