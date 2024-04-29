95047

VIABILITÀ PATERNÒ, SINO A LUGLIO CHIUSO PER LAVORI UN TRATTO DELLA S.P. 77

Sino al prossimo 31 luglio, per lavori, resterà chiuso al transito, ad esclusione dei residenti e dei titolari delle attività commerciali esistenti, un tratto (lungo 650 metri) della S.p. 77 posto all...

29 aprile 2024 09:24
News
Sino al prossimo 31 luglio, per lavori, resterà chiuso al transito, ad esclusione dei residenti e dei titolari delle attività commerciali esistenti, un tratto (lungo 650 metri) della S.p. 77 posto all’altezza dell’incrocio con la Strada statale 192; e, contemporaneamente, torna transitabile con una nuova sede stradale il tratto della stessa strada, lungo 1150 metri, riaperto dopo i lavori, fuori dal centro urbano di Paternò.

L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta della RFI che da mesi sta svolgendo lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania, nella tratta Bicocca-Catenanuova.

La segnaletica sul posto indica il cantiere, in corrispondenza del quale vigerà il limite massimo di velocità di 30 Km/h ed il divieto di sorpasso.

