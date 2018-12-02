VIAGGIARE IN EUROPA, GRATIS, GRAZIE ALL'INIZIATIVA ‘DISCOVEREU’ DELL’UNIONE EUROPEA

Riparte DiscoverEu, il progetto di Bruxelles che offre ai 18enni europei la possibilità di viaggiare per l’Europa in treno, autobus e traghetto.Il viaggio può durare anche un mese, i ragazzi possono f...

Riparte DiscoverEu, il progetto di Bruxelles che offre ai 18enni europei la possibilità di viaggiare per l’Europa in treno, autobus e traghetto.

Il viaggio può durare anche un mese, i ragazzi possono fare da testimoni per il progetto della Commissione, postando foto sui social della loro esperienza.

Lo scorso giugno hanno partecipato alla selezione 100.480 giovani, i biglietti vinti sono stati più di 15.000. Stavolta sono in palio almeno altri 12.000 biglietti. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 dell’11 dicembre prossimo.

I viaggi si svolgeranno soprattutto in treno, ma il biglietto DiscoverEu permetterà di prendere anche altri mezzi di trasporto, come autobus e traghetti. In casi eccezionali -e quando non sono disponibili altri mezzi – sarà possibile anche prendere l’aereo. In questo modo potranno partecipare anche i giovani che vivono in zone isolate o sulle isole.

Possono candidarsi i giovani che hanno 18 anni al 31 dicembre 2018, oppure i nati tra il 1° gennaio 2000 (incluso) e il 31 dicembre 2000 (incluso) e che possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Ue al momento della decisione di aggiudicazione (prevista per metà gennaio 2019).

I candidati selezionati dovranno iniziare il viaggio in uno Stato membro della UE e viaggiare per almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni, nel periodo compreso tra il 15 aprile 2019 (prima data di partenza) e il 31 ottobre 2019 (ultima data di ritorno). Chi ha già usufruito di un biglietto DiscoverEU non potrà presentare una nuova domanda.

Si potrà viaggiare da soli o in gruppo (massimo 5 persone), si possono cercare compagni anche attraverso il gruppo Facebook dedicato a DiscoverEu .

Per info e candidature: https://europa.eu/youth/discovereu/apply_it