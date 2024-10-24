VIAGRANDE: AUTO SI RIBALTA CON LE GOMME IN ARIA E ABBATTE UN PALO, DONNA FERITA

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 21:30, lungo via Garibaldi a Viagrande, provincia di Catania. Una donna, alla guida di una Ford EcoSport, ha perso il controllo dell...

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 21:30, lungo via Garibaldi a Viagrande, provincia di Catania.

Una donna, alla guida di una Ford EcoSport, ha perso il controllo dell’auto per cause ancora in fase di accertamento.

Il veicolo è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica situato ai margini della strada, causando il ribaltamento dell’auto e danni significativi al palo.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la donna ferita e l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Marco.

Al momento, le condizioni della vittima non sono state rese note.

I carabinieri della stazione locale hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale hanno messo in sicurezza il veicolo ribaltato. Inoltre, personale dell'Enel è stato chiamato per ripristinare la linea elettrica danneggiata.