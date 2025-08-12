Viagrande, due auto si scontrano in Via Garibaldi: ci sono feriti

Paura in Via Garibaldi, a Viagrande, dove si è verificato un violento incidente stradale tra una Volkswagen Touareg e una Nissan Micra.Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è stato particolarmen...

Paura in Via Garibaldi, a Viagrande, dove si è verificato un violento incidente stradale tra una Volkswagen Touareg e una Nissan Micra.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è stato particolarmente violento: la Touareg, dopo la collisione, è finita contro l’aula della Coop, provocando anche il danneggiamento della segnaletica stradale. Sul posto sono intervenute due ambulanze, la Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico.

Le persone coinvolte, stando alle prime informazioni, non avrebbero riportato gravi conseguenze. Non è al momento noto se siano state trasportate in ospedale.

A causa del sinistro, la strada è rimasta temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.