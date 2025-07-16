VIAGRANDE, ENTRA DI NOTTE IN PESCHERIA MA NON TROVA I CONTANTI E SI PORTA I PRODOTTI ITTICI: DENUNCIATO

I Carabinieri sono costantemente impegnati nel contrastare tutte quelle forme di illegalità che minano la percezione di sicurezza dei cittadini, tra le quali, i “reati predatori” che, a prescindere da...

Proprio grazie a questo quotidiano e costante impegno, il fulmineo intervento dei Carabinieri del Comando Compagnia di Acireale ha portato all’identificazione dell’uomo che, durante notte, si era introdotto all’interno di una pescheria, rubando diversi kili di pesce spada.

La segnalazione del furto è giunta dal proprietario dell’attività che, arrivato come di consueto la mattina presto in pescheria, per mettersi al lavoro, ha notato che la finestra sul retro dell’esercizio era stata forzata. Il commerciante ha, perciò, subito chiamato i Carabinieri, i quali, effettuati i rilievi del caso e visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruito l’accaduto: il ladro si era introdotto nella pescheria dopo aver scassinato una finestra che si affacciava su di un cortile condominiale; una volta all’interno, aveva rovistato nella cassa e nel bancone senza, però, trovare nulla, in quanto il titolare aveva rimosso i contanti prima di chiudere il negozio. A quel punto, pur di non andare via a mani vuote, il malvivente aveva aperto la cella frigorifera prelevandone il contenuto, ovvero diversi chili di prodotti ittici di alta qualità.

I militari dell’Arma, però, lo hanno subito riconosciuto, identificandolo per un 35enne già gravato da diversi precedenti penali, residente nel paese e, pertanto, lo hanno raggiunto a casa, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria.

La profonda conoscenza del territorio e la rapidità dell’intervento ha consentito ai Carabinieri di individuare l’autore del reato in meno di un’ora, fornendo così un’efficace risposta alle esigenze di sicurezza della popolazione.