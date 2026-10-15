Viagrande, sala feste con piscina senza autorizzazioni: scattano multa e chiusura immediata

I Carabinieri scoprono un’attività abusiva e ne dispongono la chiusura. Controlli anche in una panineria, dove sono emerse carenze igienico-sanitarie. Identificate 22 persone e controllati 7 veicoli.

I Carabinieri della Stazione di Viagrande sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio, mirato a rafforzare la presenza operativa nel territorio, per la prevenzione ed il contrasto dei reati e l’incremento del livello di sicurezza reale e percepita della popolazione.

In tale contesto, in serata, i militari dell’Arma hanno avviato un’ispezione presso un immobile, adibito a sala feste con annessa piscina privata, di proprietà di un 55enne del posto.

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno accertato che la predetta attività era condotta senza alcuna autorizzazione e, pertanto, il 55enne è stato sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di 900 euro.

Disposta anche la contestuale immediata chiusura dell’attività.

Congiuntamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania sono scattati controlli presso alcune attività di somministrazione di alimenti e bevande della zona.

In una di queste, una panineria gestita da un 47enne del posto, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie che hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative dell’importo di 1.000 euro.

Le attività di verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada hanno permesso di identificare 22 persone e controllare 7 veicoli, con conseguente elevazione di 3 contestazioni per violazioni accertate al C.d.S. (omessa assicurazione, guida senza casco, guida senza cintura di sicurezza, incauto affidamento).