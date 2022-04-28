VIAGRANDE: SBATTE CONTRO UN ALBERO E SI RIBALTA, FERITO

Un uomo è rimasto ferito in uno “spettacolare” incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 28 Aprile 2022 , in via Garibaldi a Viagrande.Per cause in corso di accertamento, la Golf Volkswagen su cui vi...

Per cause in corso di accertamento, la Golf Volkswagen su cui viaggia ha prima urtato un albero e poi si è ribaltata su un fianco.

Uno schianto che sembrava molto grave, ma che per fortuna non ha provocato secondo le prime informazioni particolari conseguenze per il conducente del mezzo, che è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale per ulteriori accertamenti e le cure del caso.

Sul posto per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica è intevenuta la Polizia Municipale di Viagrande.

Molti i disagi alla viabilità, con la circolazione limitata ad un solo senso di marcia fino alla chiusura delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’auto coinvolta e della sede stradale.