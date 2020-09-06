Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno le ore 16 in via Cava a Viagrande.Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un impatto violentissimo tra due autovetture, una F...

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno le ore 16 in via Cava a Viagrande.

Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un impatto violentissimo tra due autovetture, una Fiat 500 e una Kia Picanto dove una delle due vetture è andata a sbattere violentemente contro il muro che delimita la carreggiata.

Sul posto si è reso necessario l intervento dei vigili del fuoco per estrarre i malcapitato dalle lamiere e mettere in sicurezza i mezzi.

Ci sono stati complessivamente 5 feriti, tra cui alcuni ragazzi di cui uno versa in condizioni particolarmente gravi ed è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero dell'elisoccorso che è atterrato sul campo sportivo di Trecastagni.

Sul posto, oltre alla squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, sono intervenute 5 automediche del Servizio 118, i Carabinieri del locale Comando Stazione e la Polizia Locale.

Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e dei rilievi

VIAGRANDE: SCONTRO TRA DUE AUTO: 5 FERITI, UNO IN GRAVISSIME CONDIZIONI 1/2 Successivo »

IN AGGIORNAMENTO