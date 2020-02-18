VIAGRANDE: SCOVATI 14 PERCETTORI ABUSIVI DEL REDDITO DI CITTADINANZA, TRA QUESTI C'È CHI NON HA DICHIARATO CONIUGI E FIGLI E CHI HA "DIMENTICATO" CHE VIVE IN UNA LUSSUOSA VILLA

I Carabinieri della stazione di Viagrande hanno denunciato 14 persone, di cui 6 donne, tutte di nazionalità italiana a eccezione di un extracomunitario di origini cingalesi, poiché ritenute responsabi...

I Carabinieri della stazione di Viagrande hanno denunciato 14 persone, di cui 6 donne, tutte di nazionalità italiana a eccezione di un extracomunitario di origini cingalesi, poiché ritenute responsabili di indebito percepimento del reddito di cittadinanza, falsità in scrittura privata e truffa aggravata.

I militari, nel quadro di un piano di controllo e tutela delle pubbliche risorse, hanno verificato che nell’ambito di quel comune sussistono ben 245 percettori del cosiddetto “reddito di cittadinanza”.

Il dato così acquisito ha imposto un accertamento per verificare eventuali abusi che, purtroppo, sono stati riscontrati nella stragrande maggioranza dei casi analizzati.

Astenendosi da valutazioni, comunque, è pur vero che le modalità di fruizione di questo consistente supporto a cittadini in difficoltà economiche siano state purtroppo troppo spesso bypassate dall’italica intraprendenza, estrinsecata dal concetto di “tirare a campare”.

Ecco così che le meritorie finalità, per il quale questo istituto è stato concepito, sono state stravolte a favore di persone che approfittano dell’occasione a scapito dei più deboli, ma andiamo nello specifico.

La paziente e articolata attività di riscontro della documentazione, fornita dal richiedente all’Inps per la concessione del reddito di cittadinanza, ha in particolare evidenziato la prassi ormai generalizzata dell’alterazione dei dati inerenti lo stato civile in particolare per ciò che concerne la composizione del proprio nucleo familiare, assistendo così a mogli che non hanno mariti o madri che dimenticano i figli.

Nello specifico i militari hanno verificato come la gran parte dei percettori risultassero falsamente abitare da soli, ovviamente per non cumulare i redditi degli altri appartenenti del nucleo familiare, così da poter godere del beneficio e anche nella maggiore quantificazione possibile.

Emblematico il caso di una giovane donna che, recatasi in caserma per denunciare lo smarrimento della tessera del “rdc”, ha fatto drizzare le antenne ai militari i quali ben sapevano che la donna convivesse con un ricco imprenditore in una lussuosissima villa.

Ma c’è anche chi ha dichiarato di vivere a Viagrande pur senza essere iscritto all’anagrafe del comune oppure chi, invece, ne è stato cancellato per irreperibilità.

C’è anche quella signora che separatasi dal marito, comunque all’anagrafe con lei residente, che percepisce 800 euro mensili di assegno di mantenimento da quest’ultimo, risultando anche essere assegnataria della casa familiare.

Insomma, sotto gli occhi dei militari si erano presentate le motivazioni più strane ma, sicuramente, spicca all’attenzione quel signore che, tuttora in libertà vigilata, vanta nel suo palmares condanne definitive per associazione per delinquere di tipo mafioso.