VIAGRANDE. TRATTORE SI RIBALTA, AGRICOLTORE RESTA INCASTRATO MESSO IN SALVO DAI VIGILI DEL FUOCO

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, del Comando Provinciale di Catania, é intervenuta, questa mattina, per un incidente occorso a un trattore, in via Sciarelle, 32 sul territorio del Comune di Viagrande.

Il mezzo si è ribaltato a seguito del cedimento di un terrazzamento.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno estratto il conducente del mezzo agricolo rimasto incastrato, con gli arti inferiori, sotto il trattore e lo hanno consegnato ai sanitari del Servizio 118 per il trasporto in ospedale.

Sul posto presenti anche militari del locale Comando dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.