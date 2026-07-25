Viagrande, violento scontro tra due auto: una si ribalta, feriti e strada chiusa. IN AGGIORNAMENTO

Violento impatto all'incrocio tra via Europa e via Cabina Elettrica: una vettura finisce capovolta, sul posto soccorsi e Polizia Locale.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio 2026, a Viagrande.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 18 in via Europa, all’incrocio con via Cabina Elettrica. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sarebbero state una Citroën C3 e una Lancia Ypsilon.

L’impatto è stato particolarmente violento: una delle due vetture si è ribaltata, terminando la propria corsa capovolta sulla carreggiata, mentre l’altra automobile ha riportato evidenti danni.

Si registrerebbero alcuni feriti, ma al momento non sono disponibili informazioni precise sul numero delle persone coinvolte né sulle loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni necessarie e i rilievi.

Restano da accertare l’esatta dinamica e le cause che hanno provocato lo scontro.

Notizia in aggiornamento.