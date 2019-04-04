VIAGRANDE: VITTIMA DI INCIDENTE AUTONOMO GIRAVA ARMATO, ARRESTATO

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 33enne di Palagonia, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, su proposta dei magistrati dell...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 33enne di Palagonia, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, su proposta dei magistrati della Procura Distrettuale della Repubblica etnea, in ordine al reato di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.

L’uomo, lo scorso 29 marzo, aveva causato autonomamente un incidente stradale dove si era reso indispensabile l’intervento di una pattuglia dell’Arma che, durante i rilievi del caso, si è accorta che lo stesso nascondeva un’arma nella cintola dei pantaloni.

Disarmato, ed acclarata marca, modello e calibro della pistola, una semiautomatica “Erma Werke” cal.22 completa di caricatore e due cartucce inserite nello stesso, i carabinieri hanno accertato che l’uomo non era in possesso di alcun titolo che ne autorizzasse sia la detenzione che il porto.

L’arma, posta sotto sequestro, sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

Gli elementi indiziari acquisiti dagli inquirenti nei confronti dell’indagato, recepiti in toto dal giudice, ne hanno consentito l’arresto e la traduzione nel carcere di Catania Piazza Lanza.