Vicky Aureliano vive in una Onlus intitolata a suo ricordo
Sono trascorsi quasi quattro mesi da quel tragico incidente in via Unità d’Italia che spezzò quattro giovanissime vite. Il 6 marzo un appuntamento servirà a fare memoria di tante cose. Nel nome di Vichy
Sono questi gli ingredienti che stanno alla base della neo associazione che prende il nome della 22enne paternese che quella maledetta sera del 7 ottobre perse la vita sull'asfalto nel tragico incidente di via Unità d'Italia. Insieme a lei morirono il fidanzato Gianluca Parisi (in sella con lei sulla moto) ed altri due giovanissimi paternesi Antonino Faranda e Giuseppe Russo.
Si chiama "Vicky Aureliano Onlus" ed è l'associazione che tra i tanti obiettivi si pone quello di stare accanto, tanto psicologicamente quanto legalmente, ai parenti delle vittime della strada e che vede la sorella di Vicky, Angelica ricoprire la carica di presidente, il padre Giuseppe di vice presidente ed il legale Valentina Alecci di consigliere delegato.
"Da sempre in noi - dichiara a 95047 Angelica Aureliano - c'è stato il desiderio di unirci e fare materialmente qualcosa per il nostro territorio. Dopo l'evento tragico che ci ha colpiti in prima persona come un macigno, anzichè farci schiacciare inesorabilmente dal dolore ci è scattata una spinta dentro, affinchè si potesse dare un senso a qualcosa che un senso non ha. L'associazione nasce come reazione e dalla volontà di fare e dare".
Il tempo passa ma per i cari e per la comunità tutta non passerà mai il grande bisogno di loro, angeli volati in cielo, vite spezzate. Troppo presto.
A breve Vicky avrebbe spento la sua 23esima candelina, e allora per mantenere sempre vivo il ricordo in occasione del suo compleanno l'omonima associazione ha allestito un Memorial che si svolgerà il prossimo 6 Marzo presso i locali di Etnafiere ad Etnapolis. Uno spazio espositivo per tenere viva la memoria di Vicky ma anche di Gianluca e che punterà i riflettori su tutte le attività e le passioni dei due innamorati, dalle gallerie fotografiche agli stand di estetica (il mestiere di Vicky) dall'animazione per i più piccoli ad esposizione di motori (la passione di Gianluca) sino ad uno spettacolo conclusivo che vedrà in scena esibizioni musicali, ma non solo.
"Il Memorial - conclude Angelica - nasce dalla voglia di lasciare un segno, ricordando il mondo di Vicky e di Gianluca e coinvolgendo tutti quelli che vorranno contribuire a tenere vivo il loro ricordo".