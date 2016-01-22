Vicky Aureliano vive in una Onlus intitolata a suo ricordo

Sono trascorsi quasi quattro mesi da quel tragico incidente in via Unità d’Italia che spezzò quattro giovanissime vite. Il 6 marzo un appuntamento servirà a fare memoria di tante cose. Nel nome di Vichy

IMG-20160121-WA0047

Sono questi gli ingredienti che stanno alla base della neo associazione che prende il nome della 22enne paternese che quella maledetta sera del 7 ottobre perse la vita sull'asfalto nel tragico incidente di via Unità d'Italia. Insieme a lei morirono il fidanzato Gianluca Parisi (in sella con lei sulla moto) ed altri due giovanissimi paternesi Antonino Faranda e Giuseppe Russo.

Si chiama "Vicky Aureliano Onlus" ed è l'associazione che tra i tanti obiettivi si pone quello di stare accanto, tanto psicologicamente quanto legalmente, ai parenti delle vittime della strada e che vede la sorella di Vicky, Angelica ricoprire la carica di presidente, il padre Giuseppe di vice presidente ed il legale Valentina Alecci di consigliere delegato.

"Da sempre in noi - dichiara a 95047 Angelica Aureliano - c'è stato il desiderio di unirci e fare materialmente qualcosa per il nostro territorio. Dopo l'evento tragico che ci ha colpiti in prima persona come un macigno, anzichè farci schiacciare inesorabilmente dal dolore ci è scattata una spinta dentro, affinchè si potesse dare un senso a qualcosa che un senso non ha. L'associazione nasce come reazione e dalla volontà di fare e dare".

Il tempo passa ma per i cari e per la comunità tutta non passerà mai il grande bisogno di loro, angeli volati in cielo, vite spezzate. Troppo presto.

A breve Vicky avrebbe spento la sua 23esima candelina, e allora per mantenere sempre vivo il ricordo in occasione del suo compleanno l'omonima associazione ha allestito un Memorial che si svolgerà il prossimo 6 Marzo presso i locali di Etnafiere ad Etnapolis. Uno spazio espositivo per tenere viva la memoria di Vicky ma anche di Gianluca e che punterà i riflettori su tutte le attività e le passioni dei due innamorati, dalle gallerie fotografiche agli stand di estetica (il mestiere di Vicky) dall'animazione per i più piccoli ad esposizione di motori (la passione di Gianluca) sino ad uno spettacolo conclusivo che vedrà in scena esibizioni musicali, ma non solo.

"Il Memorial - conclude Angelica - nasce dalla voglia di lasciare un segno, ricordando il mondo di Vicky e di Gianluca e coinvolgendo tutti quelli che vorranno contribuire a tenere vivo il loro ricordo".