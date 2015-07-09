Video-shock: spaccata e furto, la naturalezza con la quale agiscono i balordi

Le riprese a circuito chiuso (di qualche settimana fa) del bar di piazza Santa Barbara a Ragalna: distruggono l'ingresso e rubano tutte le stecche di sigaretta

95047.it E' accaduto una settimana fa a Ragalna al bar di piazza Santa Barbara. Qualche mese prima fa avevano fatto lo stesso lavoro portando via sigarette e le slot machine con un danno di circa 20 mila euro: questa volta hanno trovato la grata di ferro con il lucchetto nella bacheca delle sigarette e le slot machine attaccate l'una con l'altra con una sbarra di ferro e non sono riusciti troppo danno.