VIENNA: CASA DI APPUNTAMENTI REGALA UN BUONO DI 30 EURO A CHI SI VACCINA

Ogni mezzo è buono per dare una spinta alla campagna vaccinale. E così, a Vienna, la casa di appuntamenti Funpalast ha deciso di regalare un buono da 30 euro da utilizzare con le prostitute ad ogni ne...

A cura di Redazione 18 ottobre 2021 17:23

