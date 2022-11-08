VIGEVANO, BIMBA DI 4 ANNI VEGLIA PER TUTTA LA NOTTE LA MADRE 40ENNE MORTA: «MAMMA DORME, NON SVEGLIATELA»

Una bambina di quattro anni ha vegliato per ore la madre, nel pavese, ma questa era già morta dopo aver subito un attacco cardiaco. Come riporta La Provincia Pavese, solo all'arrivo della sorella dell...

Una bambina di quattro anni ha vegliato per ore la madre, nel pavese, ma questa era già morta dopo aver subito un attacco cardiaco. Come riporta La Provincia Pavese, solo all'arrivo della sorella della vittima, preoccupata perchè questa non rispondeva al telefono, ci si è resi conto del decesso.

La mamma, una 40enne di origine albanese, è stata stroncata da un attacco cardiaco probabilmente durante la notte, nel sonno, mentre dormiva con la piccola nel loro appartamento di Vigevano. Quando la sorella è arrivata a casa ha visto il corpo steso nel letto e si è subito resa conto di quello che era successo.

Ha preso la bambina in braccio e l'ha portata via. Poi è stato chiesto l'intervento del personale medico e dei carabinieri, che non hanno trovato nulla che facesse pensare a una morte violenta. Il corpo è stato subito restituito ai familiari per lo svolgimento dei funerali, celebrati due giorni fa.

Alle esequie è stata importante la presenza della comunità albanese cittadina, un migliaio di residenti, che si è stretta alla sorella e alla bimba. Sarà proprio la zia a occuparsi della piccola, rimasta sola