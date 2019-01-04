I GOS (Gruppi Operativi Speciali) dei Vigili del Fuoco, di stanza al Campo Base di Acireale, sono intervenuti in via del Pino a Fleri, frazione del Comune di Zafferana), con mezzi di movimento terra,...

VIGILI DEL FUOCO A FLERI PER LIBERARE AUTO INTRAPPOLATE 1/5 Successivo »

I GOS (Gruppi Operativi Speciali) dei Vigili del Fuoco, di stanza al Campo Base di Acireale, sono intervenuti in via del Pino a Fleri, frazione del Comune di Zafferana), con mezzi di movimento terra, per liberare e rimuovere alcune autovetture rimaste ricoperte e intrappolate a causa dei crolli di alcune parti strutturali di edifici.