VIGILI DEL FUOCO, CAMBIO AL VERTICE PROVINCIALE: FELICE IRACÀ È IL NUOVO COMANDANTE

Cambio al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco. Oggi si è insediato il nuovo comandante reggente, Felice Iracà, che ha preso il posto di Salvatore Tafaro, a riposo per raggiunti limiti di età. Tra i due si è svolto il rituale passaggio di consegne.

Il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco Felice Iracà, 54 anni, è ingegnere civile e giornalista pubblicista. E' nato a Catanzaro ma ha vissuto a lungo a Reggio Calabria. Entrato nel Corpo Nazionale nel 1998, nel corso della sua carriera ha operato nel comando di Verbania, dal 1999 al 2012 in qualità di vice comandante, e dall’aprile 2015 al maggio 2020 nelle vesti di comandante provinciale.

Nel 2013 ha prestato servizio per un biennio al Viminale, negli uffici centrali del Corpo Nazionale, prima di essere promosso Primo Dirigente nel luglio 2014. Dal giugno 2020 al dicembre 2022 ha svolto le funzioni di dirigente vicario del comando di Milano, e, da gennaio a maggio 2023, l’incarico di dirigente dell’ufficio prevenzione incendi e sicurezza tecnica della direzione regionale della Lombardia. Dall'1 giugno dello scorso anno è comandante provinciale a Messina