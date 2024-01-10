Vigili del Fuoco in azione: maltempo, danni e disagi in provincia di Catania
10 gennaio 2024 19:08
Numerose sono le chiamate giunte al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.
Avverse condizioni atmosferiche sulla costa Ionica, in particolare, nella zona di Mascali, Riposto e Giarre ha fatto registrare oltre 50 chiamate di soccorso per danni d'acqua a condomini, appartamenti e garage.
Alcune persone sono rimaste anche intrappolate all'interno delle loro autovetture ed è stato necessario soccorrerle.
Sul posto stanno ancora operando le squadre dei Distaccamenti di Riposto, Acireale e Paternò.
