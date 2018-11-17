VINCE 18 MILIONI DI EURO, CON UNA SCHEDINA ALL'EUROJACKPOT

Vinti a Valledolmo 18 milioni di euro da uno scommettitore che ha centrato un 5+2 all'EuroJackpot. La schedina è stata giocata al tabacchi di Castrenze Muscato, in Corso Garibaldi 155. I numeri vincen...

Vinti a Valledolmo 18 milioni di euro da uno scommettitore che ha centrato un 5+2 all'EuroJackpot. La schedina è stata giocata al tabacchi di Castrenze Muscato, in Corso Garibaldi 155. I numeri vincenti sono 13, 15, 18, 39, 45, più i due euronumeri: 5 e 6.

L'eurojackpot è un nuovo gioco che mette in sfida, ogni settimana, scommettitori di 18 paesi europei (Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia) che si dividono il montepremi. Basta giocare almeno 5 numeri su 50, e 2 euronumeri su 10, al costo di 2 euro.

La schedina è stata giocata ieri nel concorso numero 46 del 16 novembre. Per la cronaca il montepremi era di 90 milioni di euro e ci sono stati altri 4 vincitori: due in Germania, uno in Finlandia e l'altro in Spagna.