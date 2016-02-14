Vince il Real, passo falso dell’Fcd Paternò: vincono le ragazze del volley

Il riepilogo della domenica sportiva paternese

95047.it Il Real Paternò torna alla vittoria battendo di misura nel campionato di Promozione un ostico Città di Catania: al “Falcone-Borsellino”, gara insidiosa ma che regala tre punti fondamentali ai padroni di casa. Domenica prossima, derby ad Adrano.

In Terza Categoria, primo stop della stagione per l’Fcd Paternò che cade al “Totuccio Bottino” contro il Vaccarizzo per 2-3. Gli ospiti sono la bestia nera del campionato per i ragazzi allenati da mister Palumbo: ma poco male, perché i rossoazzurri sono saldamente primi in classifica.

Nella pallavolo femminile, torna a vincere il Paternò Volley, che tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di via Bologna batte 3-0 (25-15; 25-20, 25-22) l'APD Annunziata e sale a quota 26 punti in classifica. Analizza così il match il vice presidente Nino Ursino: "È stata una boccata d'ossigeno, anche se ho rivisto alcuni momenti di calo. Le ragazze devono stare concentrate dal primo all'ultimo punto, condizione fondamentale per arrivare ai play-off". Domenica prossima si replica, sempre al Palazzetto dello Sport alle ore 18: l'avversario sarà l'Augusta.