95047

Vinokilo in arrivo a Catania: la grande vendita di abiti vintage e sostenibili venduti a peso

Dal 21 al 23 novembre 2025, presso il Casale dell’Arte (ex Fonderia Scibilia) di Catania, arriva Vinokilo, la più grande kg sale di vintage e second hand sostenibile d’Europa. Un format internazionale...

A cura di Redazione Redazione
20 novembre 2025 17:20
Vinokilo in arrivo a Catania: la grande vendita di abiti vintage e sostenibili venduti a peso -
News
Condividi

Dal 21 al 23 novembre 2025, presso il Casale dell’Arte (ex Fonderia Scibilia) di Catania, arriva Vinokilo, la più grande kg sale di vintage e second hand sostenibile d’Europa. Un format internazionale che ha rivoluzionato lo shopping dedicato al riuso, portando in tutto il continente un nuovo modo di vivere la moda: acquistare capi a peso, scegliendo tra migliaia di pezzi unici accuratamente selezionati.

Vinokilo unisce moda, sostenibilità e lifestyle, proponendo un’esperienza che va oltre lo shopping. L’evento prevede infatti anche aree dedicate al food & beverage, workshop, attività culturali e momenti pensati per sensibilizzare soprattutto i più giovani ai temi dell’economia circolare, del recupero e del valore del vintage. Un approccio capace di intercettare linguaggi, tendenze e sensibilità della contemporaneità.

Per la tappa di Catania sono attese oltre 3 tonnellate di abiti vintage e second hand, organizzati per categorie merceologiche: maglioni, camicie, jeans, cappotti, giacche, gonne, pantaloni, accessori e capi iconici provenienti da diversi decenni.

L’ingresso prevede la prenotazione online tramite biglietti “early birds” e ticket gratuiti fino a esaurimento disponibilità. All’interno dell’evento i pagamenti saranno effettuabili esclusivamente tramite carta.

Vinokilo rappresenta un appuntamento molto atteso dagli appassionati del settore e da chi sceglie un consumo più consapevole, trasformando Catania per tre giorni in una piccola capitale del vintage.

L’ingresso richiede la prenotazione online, con:

  • Early Birds a pagamento (numero limitato)
  • Biglietti gratuiti disponibili fino ad esaurimento posti

Pagamenti all’interno dell’evento solo con carta.

Quando e dove

Casale dell’Arte – Via Plaia 200, Catania
21 – 22 – 23 novembre 2025
Orario: 10:00 – 19:00

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047