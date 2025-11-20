Vinokilo in arrivo a Catania: la grande vendita di abiti vintage e sostenibili venduti a peso

Dal 21 al 23 novembre 2025, presso il Casale dell’Arte (ex Fonderia Scibilia) di Catania, arriva Vinokilo, la più grande kg sale di vintage e second hand sostenibile d’Europa. Un format internazionale...

Dal 21 al 23 novembre 2025, presso il Casale dell’Arte (ex Fonderia Scibilia) di Catania, arriva Vinokilo, la più grande kg sale di vintage e second hand sostenibile d’Europa. Un format internazionale che ha rivoluzionato lo shopping dedicato al riuso, portando in tutto il continente un nuovo modo di vivere la moda: acquistare capi a peso, scegliendo tra migliaia di pezzi unici accuratamente selezionati.

Vinokilo unisce moda, sostenibilità e lifestyle, proponendo un’esperienza che va oltre lo shopping. L’evento prevede infatti anche aree dedicate al food & beverage, workshop, attività culturali e momenti pensati per sensibilizzare soprattutto i più giovani ai temi dell’economia circolare, del recupero e del valore del vintage. Un approccio capace di intercettare linguaggi, tendenze e sensibilità della contemporaneità.

Per la tappa di Catania sono attese oltre 3 tonnellate di abiti vintage e second hand, organizzati per categorie merceologiche: maglioni, camicie, jeans, cappotti, giacche, gonne, pantaloni, accessori e capi iconici provenienti da diversi decenni.

L’ingresso prevede la prenotazione online tramite biglietti “early birds” e ticket gratuiti fino a esaurimento disponibilità. All’interno dell’evento i pagamenti saranno effettuabili esclusivamente tramite carta.

Vinokilo rappresenta un appuntamento molto atteso dagli appassionati del settore e da chi sceglie un consumo più consapevole, trasformando Catania per tre giorni in una piccola capitale del vintage.

L’ingresso richiede la prenotazione online, con:

Early Birds a pagamento (numero limitato)

(numero limitato) Biglietti gratuiti disponibili fino ad esaurimento posti

Pagamenti all’interno dell’evento solo con carta.

Quando e dove

Casale dell’Arte – Via Plaia 200, Catania

21 – 22 – 23 novembre 2025

Orario: 10:00 – 19:00