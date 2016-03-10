Ha vinto il buonsenso: garantiti i rimborsi per gli studenti

L’impegno è stato preso dal Comune e dalla Fce

Alla fine, si è riusciti a trovare un compromesso che mette a tacere polemiche e disservizi. L'abbonamento per gli studenti paternesi pendolari verrà rinnovato a partire dalla settimana prossima: da anticipare, per le famiglie, restano solo i primi quindici giorni di marzo. Una soluzione che è giunta dopo l'incontro che si è tenuto nei locali dell'assessorato alla pubblica istruzione di piazza della Regione.

Saranno la Ferrovia Circumetnea assieme al Comune di Paternò ed all’Agenzia che ha il compito di emettere gli abbonamenti, a farsi carico delle spese. Un impegno che è giunto al termine di giorni in cui genitori e studenti avevano espresso tutto il loro disappunto per una situazione (ovvero, il mancato rimborso degli abbonamenti) che si era presentata all’improvviso. All’incontro di ieri assieme al sindaco Mauro Mangano erano presenti anche numerosi studenti (soprattutto dell’Alberghiero) e genitori.