VIOLENTISSIMO TERREMOTO TRA CUBA E JAMAICA, ALLARME TSUNAMI NEL MAR DEI CARAIBI

Un violento terremoto ha colpito le Isole Cayman. Il sisma di magnitudo 7.8 è stato avvertito anche nelle isole limitrofe come Cuba e Giamaica. Al momento, non è noto se ci siano feriti o morti dopo i...

A cura di Redazione 28 gennaio 2020 21:31

Condividi