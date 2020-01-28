VIOLENTISSIMO TERREMOTO TRA CUBA E JAMAICA, ALLARME TSUNAMI NEL MAR DEI CARAIBI
Un violento terremoto ha colpito le Isole Cayman. Il sisma di magnitudo 7.8 è stato avvertito anche nelle isole limitrofe come Cuba e Giamaica. Al momento, non è noto se ci siano feriti o morti dopo il forte movimento, accaduto pochi minuti fa. Allerta tsunami.
Come riporta l'Ingv la scossa è stata registrata alle 20,10 ora italiana, le 14,10 ora locale, ad una profondità di 10 km. Un'allerta tsunami è stata diramata nei Caraibi. Lo indica l'agenzia geologica statunitense Usa.
Me acaban de enviar esté video ahora mismo del Terremoto de magnitud 7.3 al noroeste de Jamaica pic.twitter.com/JJCH9vWS3h
— NOTICIA QUISQUEYA R.D (@JhonnyR97957588) January 28, 2020
La scossa di terremoto di magnitudo 7,7 è stata registrata al largo della Giamaica, a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea. Lo ha reso noto l'Usgs, che ha diramato un allarme tsunami per la Giamaica, ma anche per Cuba e le Isole Cayman. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 10 chilometri.