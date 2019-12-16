BELPASSO: VIOLENTO IMPATTATO TRA DUE AUTO ALLA ZONA INDUSTRIALE, DUE FERITI
E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa sera, poco dopo le 19.00, nei pressi dello svincolo Zona industriale Belpasso.
Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra due auto - una Fiat Bravo ed una Alfa 147 - entrate in collisione all'intersezione tra la via Valcorrente e la via seconda strada.
Nello schianto,due persone sono rimasti feriti.
Immediatamente soccorsi sono stati trasferiti all'ospedale per le cure del caso.
Le loro condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.
Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche i Carabinieri per i rilievi del caso.
Al momento il transito su unica corsia.