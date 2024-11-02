95047

VIOLENTO SCONTRO FRONTALE TRA DUE MOTO A PIANO TAVOLA: UN FERITO

Un incidente frontale tra due motociclisi è verificato nella mattinata del 31 ottobre 2024 intorno alle ore 11 nel sottopassaggio di Piano Tavola, vicino al distributore Pappalardo lungo la Strada Sta...

A cura di Redazione Redazione
02 novembre 2024 21:01
VIOLENTO SCONTRO FRONTALE TRA DUE MOTO A PIANO TAVOLA: UN FERITO -
News
Condividi

Un incidente frontale tra due motociclisi è verificato nella mattinata del 31 ottobre 2024 intorno alle ore 11 nel sottopassaggio di Piano Tavola, vicino al distributore Pappalardo lungo la Strada Statale 121.

L’incidente ha coinvolto due mezzi a due ruote, uno dei quali, appena uscito dal sottopassaggio , si è trovato improvvisamente di fronte l'altro motociclo, rendendo inevitabile l’impatto.

La collisione, particolarmente violenta, ha causato lesioni significative a uno dei conducenti, il quale è stato prontamente soccorso da un’ambulanza giunta sul luogo dell’incidente.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e cure, per lui una prognosi di 30 giorni.

Questo incidente pone nuovamente l’attenzione sulla necessità di rispettare le norme di sicurezza stradale, specialmente in aree a visibilità ridotta come i sottopassaggi

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047