VIOLENTO SCONTRO FRONTALE TRA DUE MOTO A PIANO TAVOLA: UN FERITO
Un incidente frontale tra due motociclisi è verificato nella mattinata del 31 ottobre 2024 intorno alle ore 11 nel sottopassaggio di Piano Tavola, vicino al distributore Pappalardo lungo la Strada Statale 121.
L’incidente ha coinvolto due mezzi a due ruote, uno dei quali, appena uscito dal sottopassaggio , si è trovato improvvisamente di fronte l'altro motociclo, rendendo inevitabile l’impatto.
La collisione, particolarmente violenta, ha causato lesioni significative a uno dei conducenti, il quale è stato prontamente soccorso da un’ambulanza giunta sul luogo dell’incidente.
Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e cure, per lui una prognosi di 30 giorni.
Questo incidente pone nuovamente l’attenzione sulla necessità di rispettare le norme di sicurezza stradale, specialmente in aree a visibilità ridotta come i sottopassaggi