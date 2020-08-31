VIOLENTO SCONTRO IERI SERA TRA UNO SCOOTER ED UN AUTO, DUE FERITI

Un grave incidente si e verificato ieri sera intorno alle 20.45 a Belpasso nei pressi del centro commerciale Etnapolis, nello svincolo che conduce a Catania. Per cause in via di accertamento si sono s...

Un grave incidente si e verificato ieri sera intorno alle 20.45 a Belpasso nei pressi del centro commerciale Etnapolis, nello svincolo che conduce a Catania. Per cause in via di accertamento si sono scontrati una autovettura, una Ford Fiesta ed uno scooter con a bordo due ragazzi, rispettivamente di 24 e 17 anni. Dopo il terribile scontro lo scooter è scivolato rovinosamente a terra per un bel po' di metri. Feriti in modo abbastanza serio i due ragazzi a bordo del due ruote che sono stati prontamente assisti dal personale del 118 e trasportati all’ospedale Policlinico di Catania per le cure del caso.

Sotto shock la conducente dell'autovettura, rimasta illesa.

Sul posto la polizia municipale di Belpasso per verificare la dinamica del sinistro. Lunghissime file e disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.