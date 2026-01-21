🔴 AGGIORNAMENTO ORE 09.00Ferito trasportato all’ospedale di Paternò per accertamenti: le condizioni non sarebbero gravi.Sul posto Carabinieri e soccorsi. Traffico momentaneamente bloccato per consent...

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 09.00

Ferito trasportato all’ospedale di Paternò per accertamenti: le condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto Carabinieri e soccorsi. Traffico momentaneamente bloccato per consentire le operazioni in sicurezza.

Violento scontro sulla superstrada 121,: due auto coinvolte e traffico rallentato 1/3 Successivo »

Incidente stradale questa mattina, mercoledì 21 gennaio 2026, sulla superstrada 121 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo del centro commerciale di Valcorrente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato sia dall’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, sia dal fatto che la Citroën C3 avrebbe perso improvvisamente una ruota anteriore, circostanza che avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo.

Nel violento impatto sono rimaste coinvolte una Suzuki Ignis e una Citroën C3.

A seguito dello scontro, la Suzuki Ignis si è girata di traverso, terminando la sua corsa in senso di marcia opposto, mentre la Citroën C3 ha finito la sua corsa contro lo svincolo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure a una persona rimasta ferita.

Secondo le prime informazioni, le condizioni non sarebbero gravi.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza della carreggiata.

Traffico rallentato nel tratto interessato, con disagi alla circolazione.

🔴 Situazione in aggiornamento.