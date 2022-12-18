VIOLENTO SCONTRO TIR-AUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA
ll conducente di una Panda è uscito miracolosamente illeso dalla sua auto andata seriamente danneggiata in un incidente accaduto ieri sera, sabato 18 Dicembre 2022 sulla circonvallazione di Catania, precisamente in Viale Felice Fontana in territorio di Misterbianco.
Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro tra l'utilitaria ed un mezzo pesante.
Fortuntamente non si sono registrati gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi.
Sul posto, oltre ai soccorritori pure i Carabinieri per i dovuti rilievi e poter stabilire l'esatta dinamica del sinsitro.