VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO A PALAZZOLO
Un altro incidente ha colpito il nostro comprensorio. Oggi, 8 gennaio 2025, poco prima delle 16, si è verificato un grave scontro sulla SP229/i, in contrada Palazzolo, nei pressi dell’incrocio con la SP184, nel territorio di Belpasso.
Per cause ancora da accertare, due auto – una Nissan Micra e una Lancia Y – si sono scontrate violentemente.
L’impatto è stato talmente forte da attivare gli airbag di entrambi i veicoli. Nonostante la violenza del sinistro, le informazioni finora raccolte confermano che non ci sono feriti gravi.
Il traffico nella zona sta subendo disagi significativi poiché le vetture coinvolte occupano la carreggiata, rendendo difficile la circolazione.
Sul posto sono intervenute le autorità competenti per gestire la situazione e avviare i rilievi necessari per determinare la dinamica dell’incidente.
Si invita chi percorre la zona a prestare attenzione e a considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori rallentamenti.